تحرير 4360 مخالفة مرورية في الجيزة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، حملات مرورية بقيادة اللواء علاء متولي مدير المرور، استهدفت العمل على سيولة الحركة المرورية، وضبط المخالفين، في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية.

أسفرت الحملة عن ضبط 4360 مخالفة متنوعة منها، 1493انتظار خاطئ، 115 بدون قيادة، 81 بدون تسيير، 433 متنوع، 1951 نـمــوذج 125، 30 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 38 الصلاحية الفنية للسيارة، 42 حجز توكتوك، 29 عدم استخدام حزام الأمان، 22 حملة سرفيس، 76 التصالح الفوري، 12 ملصقات ومتعلقات، 27 زجاج فاميه، 22 جملة سرفيس.

تم تقنين الإجراءات حيالهم، وجاري العرض على النيابة العامة.