بمساعدة الأهالي.. ضبط شاب سرق هاتف طالبة حال سيرها بالطريق العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمساعدة الأهالي من ضبط "عمرو م. ر." 32 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات"، أثناء استقلاله مركبة " توك توك " عقب قيامه بسرقة هاتف محمول من طالبة "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالوجه" بأسلوب الخطف حال سيرها بالطريق العام باستخدام مركبة التوك توك المضبوطة بحوزته.

بسؤال المجني عليها تعرفت عليه واتهمته بالسرقة، وأضافت بحدوث إصابتها نتيجة سقوطها أرضاً حال محاولتها ملاحقته.