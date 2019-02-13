مصر | أمن الدولة تجدد حبس متهمين بالتحريض ضد الدولة 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الدولة تجدد حبس متهمين بالتحريض ضد الدولة 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس كل من "وليد. ش" و"أيمن .ع" 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهما نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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"الدستورية": سيتم إطلاق منصة قضائية أفريقية للمحاكم الدستورية 17 فبراير

أعلن المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي له، فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية الذي ينعقد من 16 حتى 19 فبراير الجاري.

وأكد المستشار حنفي جبالي، إن الهدف من المؤتمر هو زيادة التواصل مع المحاكمة الموازية في أفريقيا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية جاء بمبادرة مصرية في عام 2016، مضيفًا أن المؤتمر يناقش الفلسفة القضائية في الدول الأفريقية لأن كل دولة تواجه تحديات مختلفة.

وأضاف الشريف أنه سيتم إطلاق منصة قضائية أفريقية للمحاكم الدستورية يوم 17 فبراير، يتم خلالها تبادل الرؤى والآراء من خلالها إلكترونيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اكد إن المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية جاء بمبادرة مصرية في عام 2016.