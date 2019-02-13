مصر | رفض استشكال 6 متهمين على معاقبتهم بالمشدد 15 عاما في أحداث بولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض استشكال 6 متهمين على معاقبتهم بالمشدد 15 عاما في أحداث بولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، برفض اشكال 6 متهمين علي الحكم بمعاقبتهم بالمشدد 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث بولاق ابو العلا" والاستمرار في التنفيذ.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.

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وكانت محكمة جنايات القاهرة، والتي انعقدت في اكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالمؤبد لمتهمين، ومعاقبة 16 متهما بالمشدد 15 عاما، وبراءة 86 آخرين مما نسب اليهم. في القضية المعروفة بـ"أحداث بولاق أبو العلا"،

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.