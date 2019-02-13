مصر | حبس عاطل لاتجاره في مخدر الفودو بباب الشعرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لاتجاره في مخدر الفودو بباب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "فودو" بدائرة القسم.

وكانت معلومات وردت للادارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام عاطل بمزاولة نشاط غير مشروع باتجاره فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وعقب تقنين الاجراءات تم مداهمة المتهم وضبطه وبحيازته نصف كيلو من المواد المخدرة "فودو"، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك واخطرت النيابة للتحقيقات.

سائق يقتل خفيرا عاتبه على معاكسته لزوجته بالمقطم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق لقتله خفيرا عاكس زوجته بالمقطم.

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وورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بقيادة الرائد محمود إسماعيل بوجود "أ. ر" غفير 45 عاما مقتول داخل فيلا يعمل بحراستها، وانتقل فريق من مباحث القسم.

وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول «أ.ر» 45 عاما خفير مقيما بمنطقة المقطم، مصابا باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم وتوفى، وطرف ثان «و.م.ا» 39 عاما سائق مقيم بمنطقة إمبابة، تم القبض عليه.

وأشارت التحريات إلى أن المشاجرة سببها قيام الثاني بمعاكسة زوجة الأول، حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وأيد الواقعة شاهدي رؤية، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، تم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وتم القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.