مصر | النيابة تأمر بحبس 12 متهما من مشجعي نادي الاتحاد السكندري على خلفية أحداث مباراة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس 12 متهما من مشجعي نادي الاتحاد السكندري على خلفية أحداث مباراة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الأربعاء، بحبس 12 من مشجعي نادي الإتحاد السكندري 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإثارة الشغب في مدرجات استاد "بتروسبوت" خلال مبارة الإتحاد أمام نادي الجونة.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عناصر من جماهير نادي الاتحاد السكندري التي أشعلت الشماريخ بالمدرجات، خلال مباراة الجونة على ملعب بتروسبورت، وبحوزتهم فوارغ للشماريخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

"الأمور المستعجلة" تقضي بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة

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قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، في دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين له واتخاذ قرارات متناقضة بهما بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة.

وكان الصيدلي عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابة.

واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت حكمًا في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.