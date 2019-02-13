مصر | افتتاح ملحق جديد لمبنى محكمة المنصورة الابتدائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح ملحق جديد لمبنى محكمة المنصورة الابتدائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أناب اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري في افتتاح ملحق مبنى محكمة المنصورة الابتدائية، وذلك بحضور المستشار عبد العزيز أبو عيانه رئيس محكمة إستئناف المنصورة والمستشار ربيع قاسم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية ، ويحتوي الملحق الجديد على استراحات للسادة القضاة و أعضاء النيابة العامة على مستوى محافظة الدقهلية، تيسيرا عليهم وتوفيرا في وقت انتقالاتهم لتمكينهم من متابعة القضايا والفصل فيها فى أقل وقت ممكن.

يذكر أن المبنى الملحق بالمحكمة يقع على مساحة 1000 متر ، ومكون من بدروم وأرضى وثلاثة أدوار علوية ، تشمل صالة استقبال وعشرين مكتب إداري و101 غرفة مجهزة ، والمبنى مزود بمدخل رئيسي ومداخل خاصة للعاملين.

وتأتى هذه الإضافة ضمن خطة وزارة العدل التي تنتهجها بهدف تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا عن طريق تطوير دور العدالة وملحقاتها تيسيرا على المتقاضين والقضاة.