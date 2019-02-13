مصر | الإفراج عن الفنانة ميريهان حسين بعد تمضيتها فترة عقوبتها بـ"كمين الهرم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفراج عن الفنانة ميريهان حسين بعد تمضيتها فترة عقوبتها بـ"كمين الهرم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عاصم قنديل المحامي ودفاع الفنانة ميريهان حسين، إن موكلته غادرت منذ قليل، قسم شرطة الهرم بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنها، بعد تمضية فترة عقوبتها فى قضية "كمين الهرم".

وأكد أنه تابع إجراءات الإفراج عن موكلته، هو والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

وكانت ميريهان حسين غادرت أمس الثلاثاء سجن النساء بالقناطر الخيرية، بعد قضائها فترة العقوبة المقررة من قبل محكمة جنح مستأنف الهرم بالحبس أسبوعين، على خلفية إدانتها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "كمين الهرم".

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وقال محمد عبد العزيز المحامى، ودفاع ضابطى الشرطة المدانين فى الواقعة، إنه من المقرر أن يتم الإفراج عن موكليه من محبسهم اليوم الأربعاء، بانتهاء تنفيذ عقوبتهما المقررة بأسبوعين أيضا.

كانت محكمة جنح الهرم، قضت بحبس الفنانة ميريهان حسين عامين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه، كما قضت بحبس ضابطى الواقعة 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكلا منهما، واستئنف طرفى الخصومة على الحكم، وتم تخفيفه من قبل محكمة جنح مستأنف الهرم لأسبوعين لكلا منهم