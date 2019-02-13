مصر | تأجيل محاكمة عصابة الـ"الكابتجون" الدولية لـ8 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة عصابة الـ"الكابتجون" الدولية لـ8 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 مليون قرص مخدر الكابتجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا، لجلسة 8 أبريل لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وبعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، وطلال منيعي سلامه سلمي مغربى الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامه سلمي مغربى الجنسية، وعثمان فرج حميده جبريل مغربى الجنسية، وهشام انهناه مغربي الجنسية، والدهبي العروس مغربي الجنسية، بتكوين عصابةدولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لانتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع فى إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.