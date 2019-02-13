مصر | "الأمن العام" يضبط هاربا من 76 سنة سجن في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط هاربا من 76 سنة سجن في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، في ضبط مقاول هارب محكوم عليه في 202 حكم قضائي متنوع بالحبس 76 سنة بالإسكندرية.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط المدعو "علي. س. ع" سن 55، مقاول، ومقيم بدائرة قسم شرطة اللبان الإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليه في 202 حكم قضائي متنوع (76 جزئي، 3 مستأنف، 123 غرامة) في قضايا تبديد، مبانٍ، إكمال بناء وذلك حال اختباءه بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

ويشار إلى أن إجمالي العقوبات المحكوم بها على المذكور بلغت 76 سنة وقيمة الكفالات 95 ألف جنيه، وإجمالي الغرامات 219 ألف جنيه.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.