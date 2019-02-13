مصر | "الأمن العام" يضبط هاربا من 76 سنة سجن في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط هاربا من 76 سنة سجن في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، في ضبط مقاول هارب محكوم عليه في 202 حكم قضائي متنوع بالحبس 76 سنة بالإسكندرية.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط المدعو "علي. س. ع" سن 55، مقاول، ومقيم بدائرة قسم شرطة اللبان الإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليه في 202 حكم قضائي متنوع (76 جزئي، 3 مستأنف، 123 غرامة) في قضايا تبديد، مبانٍ، إكمال بناء وذلك حال اختباءه بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
ويشار إلى أن إجمالي العقوبات المحكوم بها على المذكور بلغت 76 سنة وقيمة الكفالات 95 ألف جنيه، وإجمالي الغرامات 219 ألف جنيه.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
حبس 6 بائعين لاعتدائهم على موظفي حي المعصرة
أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس 6 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاعتداء على موظفى حى المعصرة جنوب القاهرة في أثناء تنفيذ قرارات رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن بالمعصرة.
وكان بلاغ ورد لقسم شرطة المعصرة من رئيس حى المعصرة يفيد قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على 3 موظفين تابعين للحى يستقلون سيارة "تابعة لذات الجهة" أثناء رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن دائرة القسم.
وبإجراء التحريات تبين أنه حال قيام موظفى الحى بحملة لرفع الإشغالات بشارع سلاح المهندسين ـ منطقة الدواجن، دائرة القسم فوجئوا بقيام "م.خ" 39 سنة بائع فاكهة بمحل الواقعة ومقيم بدائرة القسم، وبصحبته آخرين، باعتراضهم أثناء تنفيذ أعمال رفع الإشغالات وإثارة الباعة الجائلين والتعدي عليهم بالسب ورشقهم بالحجارة مُحدثين إصابتهم، وتلفيات بالسيارة قيادة، ولاذوا بالفرار.
وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة البائع المشار إليه بالاشتراك مع كلٍ من: "ص.س" 38 سنة زوجته وبائعة فاكهة، و"م.ر" 38 سنة بائع فاكهة، و"ع.م" 31 سنة بائع فاكهة، و"خ.ع" 43 سنة سباك، و"م.س" 33 سنة سائق توك توك"، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.