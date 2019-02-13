مصر | بالأسماء.. براءة 3 متهمين من تهمة "حرق قاعة المؤتمرات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. براءة 3 متهمين من تهمة "حرق قاعة المؤتمرات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة العسكرية بإلغاء الحكم الصادة بالمؤبد غيابيا بحق 3 متهمين بالتورط في حرق استاد القاهرة وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر واستاد الهدف بمدينة 6 أكتوبر، والمعروفة إعلاميا ب"تنظيم الوايت نايتس"، وبرائتهم من التهم المنسوبة اليهم في القضية.

المتهمون هم: أحمد جمال بحر، وصلاح محمد محمد، وعمر ماجد أحمد - صادر بحقهم حكم بالمؤبد غيابي-.

وكانت المحكمة العسكرية، قضت في 2 أكتوبر 2018، في ذات القضية، ببراءة السيد علي فهيم الشهير بـ"سيد مشاغب"، وياسر سيد عبدالحفيظ الشهير بـ"بوجو".

ووجهت النيابة إلى المتهمين في القضية المقيدة برقم 1107 لسنة 2015 جنح مدينة نصر ثان: "تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تسمى (الكتيبة 101)، والاشتراك في محاولة قلب نظام الحكم والنظام الجمهوري بالقوة، إضرام النيران في ستاد القاهرة وقاعة المؤتمرات واستاد الهدف، الإتلاف العمدي للأموال العامة، الهجوم على أحد المرافق العامة بهدف تدميرها، حيازة زجاجات مولوتوف، تأسيس تنظيم من عناصر وايت نايتس على أساس المزج بين حركات فوضوية والقيام بأعمال إرهابية ضد الدولة.