مصر | "الدستورية": سيتم إطلاق منصة قضائية أفريقية للمحاكم الدستورية 17 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدستورية": سيتم إطلاق منصة قضائية أفريقية للمحاكم الدستورية 17 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي له، فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية الذي ينعقد من 16 حتى 19 فبراير الجاري.

وأكد المستشار حنفي جبالي، إن الهدف من المؤتمر هو زيادة التواصل مع المحاكمة الموازية في أفريقيا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية جاء بمبادرة مصرية في عام 2016، مضيفًا أن المؤتمر يناقش الفلسفة القضائية في الدول الأفريقية لأن كل دولة تواجه تحديات مختلفة.

وأضاف الشريف أنه سيتم إطلاق منصة قضائية أفريقية للمحاكم الدستورية يوم 17 فبراير، يتم خلالها تبادل الرؤى والآراء من خلالها إلكترونيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اكد إن المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية جاء بمبادرة مصرية في عام 2016.