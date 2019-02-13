مصر | "الدستورية": سيتم إطلاق منصة قضائية أفريقية للمحاكم الدستورية 17 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدستورية": سيتم إطلاق منصة قضائية أفريقية للمحاكم الدستورية 17 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي له، فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية الذي ينعقد من 16 حتى 19 فبراير الجاري.
وأكد المستشار حنفي جبالي، إن الهدف من المؤتمر هو زيادة التواصل مع المحاكمة الموازية في أفريقيا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية جاء بمبادرة مصرية في عام 2016، مضيفًا أن المؤتمر يناقش الفلسفة القضائية في الدول الأفريقية لأن كل دولة تواجه تحديات مختلفة.
وأضاف الشريف أنه سيتم إطلاق منصة قضائية أفريقية للمحاكم الدستورية يوم 17 فبراير، يتم خلالها تبادل الرؤى والآراء من خلالها إلكترونيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اكد إن المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية جاء بمبادرة مصرية في عام 2016.
حبس 6 بائعين لاعتدائهم على موظفي حي المعصرة
أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس 6 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاعتداء على موظفى حى المعصرة جنوب القاهرة في أثناء تنفيذ قرارات رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن بالمعصرة.
وكان بلاغ ورد لقسم شرطة المعصرة من رئيس حى المعصرة يفيد قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على 3 موظفين تابعين للحى يستقلون سيارة "تابعة لذات الجهة" أثناء رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن دائرة القسم.
وبإجراء التحريات تبين أنه حال قيام موظفى الحى بحملة لرفع الإشغالات بشارع سلاح المهندسين ـ منطقة الدواجن، دائرة القسم فوجئوا بقيام "م.خ" 39 سنة بائع فاكهة بمحل الواقعة ومقيم بدائرة القسم، وبصحبته آخرين، باعتراضهم أثناء تنفيذ أعمال رفع الإشغالات وإثارة الباعة الجائلين والتعدي عليهم بالسب ورشقهم بالحجارة مُحدثين إصابتهم، وتلفيات بالسيارة قيادة، ولاذوا بالفرار.
وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة البائع المشار إليه بالاشتراك مع كلٍ من: "ص.س" 38 سنة زوجته وبائعة فاكهة، و"م.ر" 38 سنة بائع فاكهة، و"ع.م" 31 سنة بائع فاكهة، و"خ.ع" 43 سنة سباك، و"م.س" 33 سنة سائق توك توك"، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.