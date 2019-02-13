مصر | "طلقة طائشة" وراء مصرع سيدة بالجيزة

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الجيزة في ضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل والعثور على جثتها بقطعة أرض مملوكة لوالدها بالجيزة.

تلقى مركز شرطة أطفيح بالجيزة بلاغًا بالعثور على جثة " نجلاء.س 40 سنة ربة منزل "بقطعة أرض زراعية ملك والدها بقرية الصالحية وبها عيار نارى بالظهر".

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة " محمود أ" 33 سنةعامل ومُقيم الكداية.

وإعترف المتهم بإرتكاب الواقعة بطريق الخطأ أثناء تجربة بندقية آلية تمهيدًا لبيعها،وأرشد عن البندقية وبخزينتها 3 طلقات لذات العيار.

حبس 6 بائعين لاعتدائهم على موظفي حي المعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس 6 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاعتداء على موظفى حى المعصرة جنوب القاهرة في أثناء تنفيذ قرارات رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن بالمعصرة.

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وكان بلاغ ورد لقسم شرطة المعصرة من رئيس حى المعصرة يفيد قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على 3 موظفين تابعين للحى يستقلون سيارة "تابعة لذات الجهة" أثناء رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن دائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين أنه حال قيام موظفى الحى بحملة لرفع الإشغالات بشارع سلاح المهندسين ـ منطقة الدواجن، دائرة القسم فوجئوا بقيام "م.خ" 39 سنة بائع فاكهة بمحل الواقعة ومقيم بدائرة القسم، وبصحبته آخرين، باعتراضهم أثناء تنفيذ أعمال رفع الإشغالات وإثارة الباعة الجائلين والتعدي عليهم بالسب ورشقهم بالحجارة مُحدثين إصابتهم، وتلفيات بالسيارة قيادة، ولاذوا بالفرار.

وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة البائع المشار إليه بالاشتراك مع كلٍ من: "ص.س" 38 سنة زوجته وبائعة فاكهة، و"م.ر" 38 سنة بائع فاكهة، و"ع.م" 31 سنة بائع فاكهة، و"خ.ع" 43 سنة سباك، و"م.س" 33 سنة سائق توك توك"، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

