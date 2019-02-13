مصر | النيابة تعاين موقع قتل متهم لابنه بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين موقع قتل متهم لابنه بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لمعاينة موقع مقتل طفل يبلغ من العمر 10 أشهر على يد والده بمنطقة التجمع الخامس، قبل بدء التحقيق معه.
وبالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ وتمكنت الأجهزة من القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
وكان قد تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من الأهالي، يفيد بقيام عامل بخنق رضيعه الذي يبلغ من العمر 10 أشهر، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتمكنت الأجهزة من القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية الفيديوهات الجنسية
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بحظر النشر في القضيتين رقم 6527 لسنة 2019 جنح مدينة نصر، والقضية رقم 8242 لسنة 2019 جنح مدينة نصر.
وقال البيان، الموجه إلى رئيس اللجنة الوطنية للإعلام، إنه بمناسبة التحقيقات؛ نأمر بحظر النشر في القضيتين بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين الانتهاء من التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.
حبس 6 بائعين لاعتدائهم على موظفي حي المعصرة
أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس 6 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاعتداء على موظفى حى المعصرة جنوب القاهرة في أثناء تنفيذ قرارات رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن بالمعصرة.
وكان بلاغ ورد لقسم شرطة المعصرة من رئيس حى المعصرة يفيد قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على 3 موظفين تابعين للحى يستقلون سيارة "تابعة لذات الجهة" أثناء رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن دائرة القسم.
وبإجراء التحريات تبين أنه حال قيام موظفى الحى بحملة لرفع الإشغالات بشارع سلاح المهندسين ـ منطقة الدواجن، دائرة القسم فوجئوا بقيام "م.خ" 39 سنة بائع فاكهة بمحل الواقعة ومقيم بدائرة القسم، وبصحبته آخرين، باعتراضهم أثناء تنفيذ أعمال رفع الإشغالات وإثارة الباعة الجائلين والتعدي عليهم بالسب ورشقهم بالحجارة مُحدثين إصابتهم، وتلفيات بالسيارة قيادة، ولاذوا بالفرار.
وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة البائع المشار إليه بالاشتراك مع كلٍ من: "ص.س" 38 سنة زوجته وبائعة فاكهة، و"م.ر" 38 سنة بائع فاكهة، و"ع.م" 31 سنة بائع فاكهة، و"خ.ع" 43 سنة سباك، و"م.س" 33 سنة سائق توك توك"، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.