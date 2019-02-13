مصر | النيابة تعاين موقع قتل متهم لابنه بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين موقع قتل متهم لابنه بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لمعاينة موقع مقتل طفل يبلغ من العمر 10 أشهر على يد والده بمنطقة التجمع الخامس، قبل بدء التحقيق معه.

وبالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ وتمكنت الأجهزة من القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وكان قد تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من الأهالي، يفيد بقيام عامل بخنق رضيعه الذي يبلغ من العمر 10 أشهر، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتمكنت الأجهزة من القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية الفيديوهات الجنسية

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بحظر النشر في القضيتين رقم 6527 لسنة 2019 جنح مدينة نصر، والقضية رقم 8242 لسنة 2019 جنح مدينة نصر.

وقال البيان، الموجه إلى رئيس اللجنة الوطنية للإعلام، إنه بمناسبة التحقيقات؛ نأمر بحظر النشر في القضيتين بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين الانتهاء من التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.