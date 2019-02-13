مصر | "هعلمكوا مكافحة الإرهاب".. "الداخلية" تداهم أكاديمية وهمية للنصب على المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هعلمكوا مكافحة الإرهاب".. "الداخلية" تداهم أكاديمية وهمية للنصب على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخص لإنشائه مؤسسة وهمية واستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين نظير منح شهادات ودورات تدريبية

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مصطفى.أ"،حاصل على ليسانس حقوق، سبق اتهامه فى العديد من القضايا آخرها قضية "انتحال صفة" بإنشاء كيان وهمى زعما بأنها مؤسسة لمكافحة التطرف والإرهاب، والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت عن دورات تدريبية فى ذلك المجال مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 3000 إلى 5000 جنيه، واستئجار "جراج" بأسفل أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر، وتجهيزه بقاعة لاستقبال المترددين وقاعتى محاضرات متخذا منه مركزا لممارسة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تواجده بالمقر فى مدينة نصر، وعثر على 15 كارنية منسوب صدورهم للمؤسسة المزعومة ببيانات وصور لأشخاص مختلفين "ممهورة بأكلاشية مقلد"، و25 شهادة "إجتياز دورة" بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية من المؤسسة، وهاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتوائه على ملفات تحوى صور شهادات منسوبة لتلك المؤسسة، وكذا كارنيهات ومحادثات بينه وبين ضحاياه تفيد مزاولة نشاطه الإجرامى.

وتم التوصل لاثنين من المجنى عليهما، وبسؤالهما قررا قيام المتهم بالاحتيال عليهما والاستيلاء على مبالغ ماليه منهما بزعم منحهما الدورات، والشهادات، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.