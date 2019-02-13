مصر | سائق يقتل خفيرا عاتبه على معاكسته لزوجته بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سائق يقتل خفيرا عاتبه على معاكسته لزوجته بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق لقتله خفيرا عاكس زوجته بالمقطم.
وورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بقيادة الرائد محمود إسماعيل بوجود "أ. ر" غفير 45 عاما مقتول داخل فيلا يعمل بحراستها، وانتقل فريق من مباحث القسم.
وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول «أ.ر» 45 عاما خفير مقيما بمنطقة المقطم، مصابا باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم وتوفى، وطرف ثان «و.م.ا» 39 عاما سائق مقيم بمنطقة إمبابة، تم القبض عليه.
وأشارت التحريات إلى أن المشاجرة سببها قيام الثاني بمعاكسة زوجة الأول، حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.
وأيد الواقعة شاهدي رؤية، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، تم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
وتم القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.
حبس 6 بائعين لاعتدائهم على موظفي حي المعصرة
أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس 6 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاعتداء على موظفى حى المعصرة جنوب القاهرة في أثناء تنفيذ قرارات رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن بالمعصرة.
وكان بلاغ ورد لقسم شرطة المعصرة من رئيس حى المعصرة يفيد قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على 3 موظفين تابعين للحى يستقلون سيارة "تابعة لذات الجهة" أثناء رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن دائرة القسم.
وبإجراء التحريات تبين أنه حال قيام موظفى الحى بحملة لرفع الإشغالات بشارع سلاح المهندسين ـ منطقة الدواجن، دائرة القسم فوجئوا بقيام "م.خ" 39 سنة بائع فاكهة بمحل الواقعة ومقيم بدائرة القسم، وبصحبته آخرين، باعتراضهم أثناء تنفيذ أعمال رفع الإشغالات وإثارة الباعة الجائلين والتعدي عليهم بالسب ورشقهم بالحجارة مُحدثين إصابتهم، وتلفيات بالسيارة قيادة، ولاذوا بالفرار.
وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة البائع المشار إليه بالاشتراك مع كلٍ من: "ص.س" 38 سنة زوجته وبائعة فاكهة، و"م.ر" 38 سنة بائع فاكهة، و"ع.م" 31 سنة بائع فاكهة، و"خ.ع" 43 سنة سباك، و"م.س" 33 سنة سائق توك توك"، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.