مصر | شاهد بـ"قضية العائدون من ليبيا ": المتهم استأجر شقة مني واستغلها في أعماله الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد بـ"قضية العائدون من ليبيا ": المتهم استأجر شقة مني واستغلها في أعماله الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره إلى أقوال شهود الإثبات في إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضويةالمستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل.

حيث استمعت المحكمة الي شاهد الاثبات حسن إبراهيم والذي اكد إنه يعمل مندوب مبيعات وأن المتهم محمود عيد قام باستئجار شقه سكنيه منه بمنطقة أبو الغيط مستغلا الشقة لمدة 4 شهور من عقد الإيجار قبل إلقاء القبض عليه.

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وأضاف الشاهد ان الامن استدعاه للشقة وأنه شاهد أسلحة نارية وقنابل وأسلاك وأشياء تشبه الأسمدة.

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

وكانت محكمة النقض، وافقت على الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الذى تضمن إعدام شخصين شنقا، وعاقب 4 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لمتهم، و3 سنوات لـ7 متهمين، لإدانتهم بالتورط فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية.