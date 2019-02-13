مصر | النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية الفيديوهات الجنسية

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أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بحظر النشر في القضيتين رقم 6527 لسنة 2019 جنح مدينة نصر، والقضية رقم 8242 لسنة 2019 جنح مدينة نصر.

وقال البيان، الموجه إلى رئيس اللجنة الوطنية للإعلام، إنه بمناسبة التحقيقات؛ نأمر بحظر النشر في القضيتين بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين الانتهاء من التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.