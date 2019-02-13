أخبار مصر | الرئيس يجتمع مع وزير التعليم العالي لبحث تطوير الجامعات المصرية‎

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض آخر مستجدات خطة وزارة التعليم العالي لتطوير منظومة الجامعات والمراكز البحثية المصرية، بما فيها الموقف التنفيذي لإنشاء عدد من الجامعات الجديدة الأهلية والخاصة في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوأمة مع أفضل الجامعات على مستوي العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستمرار في جهود تطوير قطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوي الأكاديمي للجامعات والمعاهد المصرية، مشيراً إلى الدور المحوري للجامعات في بناء الإنسان وصقل شخصيته على نحو متوازن ومنفتح وبما يتواكب مع التطورات العلمية والمعرفية المتسارعة التي يشهدها العالم.

كما شدد الرئيس على أهمية إتباع أعلى المعايير الدولية في إنشاء الجامعات الجديدة وتطبيق أحدث المناهج التعليمية، بالتوازي مع العمل على تطوير وتحسين الأداء العلمي للجامعات القائمة من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية.