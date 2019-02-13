أخبار مصر | التضامن تنفذ سيناريو محاكاة بالوادى الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تنفذ سيناريو محاكاة بالوادى الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد، سيناريو محاكاة لكارثة طبيعية بإنشاء معسكر سريع الانتشار تم تنفيذه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإيواء المضارين من كارثة او أزمة.

أكد محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن رفع درجات الاستعداد والتجارب الفعلية تظهر بوضوح الاستعدادات والتجهيزات لمواجهة الأزمات والكوارث مع رفع تهيئة العنصر البشرى، فى ذلك وقياس درجات الاستعدادات من حيث التجهيزات والإمكانات المتاحة وهو ينعكس ايجابيا فى خفض التكلفة وتحقيق التدخل السريع فى الأزمات للحد من توابع الكارثة ومساندة الضحايا وإنقاذ المصابين وتقديم الدعم الطبي والنفسي.

ومن جانبه أشار إمام فوزى وكيل وزارة الوادي الجديد، أن سيناريو المحاكاة الذى تم تنفيذه على مدى يومين بالمجمع الرياضى بالخارجة تضمن تنفيذ بيان عملى لايواء 55 اسرة مشردة باجمالى 220 فرد تضررت من كارثة طبيعية حيث فور تلقى غرفة عمليات الاغاثة بالمديرية تم الدفع بسيارات ومهمات الاغاثة التى شملت 85 خيمة بكامل مشتملاتها الايوائية والكوادر البشرية المدربة، كذلك فرق المتطوعين من الكشافة ومركز الخدمات المتنقل.

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وأضاف فوزى إنه من خلال التنفيذ الفعلى للسيناريو تم تنفيذ المهارات المطلوبة بسرعة وكفاءة عالية من سرعة نصب الخيام وتقديم التجهيزات اللازمة.

وأشار إلى أن المعسكر تضمن متنزها للأطفال واخر للمسنين ومدرسة وحضانة للاطفال ومقرا للاطفال مجهولى الهوية ومسجدا وكنيسة و2 مطبخ متنقل لتقديم الوجبات الساخنة متضمن قاعات الطعام وادوات المناولة وكافتيريا، كذلك مستشفى ميدانى مجهز بكافة التجهيزات الطبية ايضا يتضمن المعسكر مخبزا ومولدات كهرباء، مشيرا إلى أن العمل تم بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية والجمعيات الاهلية والتى من شانها توفير الاستقرار النفسي للأسر المضارة بما يتضمن تخصيص باحث وإداري للأسر المضارة لسرعة إنهاء الإجراءات والمستندات المطلوبة لصرف المساعدات المالية للمضارين.