أخبار مصر | نقابة عمال التجارة: توقيع اتفاقية لتطوير العمل في المجمعات الاستهلاكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة عمال التجارة: توقيع اتفاقية لتطوير العمل في المجمعات الاستهلاكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة، اتفاقية مع اللواء أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، علي وضع آلية مشتركة لتطوير العمل في المجمعات الاستهلاكية.

وتهدف الاتفاقية إلي إنهاء كافة المشكلات التسويقية، التي تعاني منها إدارة لشركات التابعة والعاملين بما يحقق توجيهات الدولة بشأن توفير السلع الضرورية للمواطنين وبأسعار مناسبة.

وأكد "وهب اللـه" أن رئيس الشركة القابضة، رحب بالمقترحات التي تقدمت بها اللجان النقابية للعاملين بمجمعات الأهرام والنيل والإسكندرية والعامة للتجارة وتسويق اللحوم والأسماك، والمتمثلة في منح هذه الشركات حق توفير احتياجاتها من المنتجين والمصانع مباشرة دون وسطاء، والتأكيد على رفض زيادة في الأسعار بالمجمعات عن مثيلاتها في السوق المحلى.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع في الأسبوع القادم، بحضور رؤساء الشركات واللجان النقابية لبحث المشكلات الإدارية، واجتماع أخر يحضره خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة، وعبد الرؤوف عبد العال ممثل اتحاد العمال في الجمعية العامة للشركة القابضة، لدراسة تعديل لوائح نظم العمل المنصوص عليها في قانون قطاع الأعمال العام.