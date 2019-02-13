أخبار مصر | رئيس البرلمان: لم يفكر أي نظام في الحفاظ على كرامة المصريين غير هذا النظام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: لم يفكر أي نظام في الحفاظ على كرامة المصريين غير هذا النظام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت الجلسة العامة المنعقدة للبرلمان، اليوم الأربعاء، مبدأ التعديل فى الدستور، وحدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة العامة فى التعديلات الدستورية، وقال إن اليوم ستعقد ثلاث جلسات لمناقشة مبدأ التعديل فى الدستور، مضيفا أن المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ التعديل وليس لصياغة المواد.

وقال علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، لا يوجد أي نظام استطاع أن يهدم مرض ڤيروس سي غير هذا النظام، ولَم يفكر أي نظام في الحفاظ علي كرامة المصريين غير هذا النظام، ولم يفكر أي نظام في توفير مساكن آدمية للمصريين غير هذا النظام.