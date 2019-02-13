أخبار مصر | الرئاسة: السيسى شهد اليمين الدستوري للجزار وزيرا للإسكان ‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة: السيسى شهد اليمين الدستوري للجزار وزيرا للإسكان ‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم الأربعاء 13 فبراير، أداء حلف اليمين للدكتور عاصم الجزار، وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

من هو عاصم الجزار؟

تولى الدكتور عاصم الجزار، منصب رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمرانى، خلفًا للدكتور مصطفى مدبولى، فى عهد الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان.

عمل الجزار، مدرسا بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة، تخصص تصميم عمرانى، تم ندبه للعمل بهيئة التخطيط العمرانى. شارك فى إعداد مخطط مصر 2052، الذى بدأه وزير الإسكان الحالى وقتما كان رئيسًا لهيئة التخطيط العمرانى.

مؤهلات عاصم الجزار

ومن مؤهلاته، الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، مصر، مارس 2006، عن أهمية اتخاذ القرارات كأداة للتقييم البيئي الإستراتيجي، قسم التصميم العمراني، كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، الحصول على شهادة في أساليب وتقنيات الرصد البيئي، العلوم البحرية والتكنولوجيا المحدودة الأسترالية، أستراليا 2003.

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حصل على شهادة في السياحة البيئية من جامعة جورج واشنطن، سانت جون، جزر فيرجن الأمريكية 2000، الحصول على دبلوم في تقييم الأثر البيئي والإدارة، جامعة بروكس أكسفورد، المملكة المتحدة، 1999.

حصل على ماجستير في التصميم العمراني، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية عام 1996، تخطيط وتصميم المناطق المحمية في مصر: دراسة حالة محمية وادي الريان.

وحصل على شهادة في تخطيط وإدارة المحميات من اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والتنمية، المملكة العربية السعودية، 1995، وكذلك دبلوم في التصميم العمراني جامعة القاهرة،جمهورية مصر العربية، 1992.

معلومات عامة عن عاصم الجزار

يرى أن أبرز تحد يواجه مصر، هو زيادة الحيز العمرانى الحالى، الذى لا يتجاوز الـ10% من إجمالى مساحة مصر، واصفًا إياه بالمهترئ، وأصبح غير قادر على تحملنا اقتصاديًا.

يقول أيضا إن ندرة الموارد القابلة للنضوب "المياه الجوفية، البترول والغاز"، والفقر والأمية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية، والزيادة السكانية، أبرز التحديات التي تواجه التنمية العمرانية فى مصر.

وأكد أن إعادة ترسيم حدود بعض المحافظات محاولة لتحقيق عدالة اجتماعية، حيث يتم توزيع الثروات على المحافظات بشكل متكافئ.