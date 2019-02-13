أخبار مصر | اتحاد النقابات الصناعية يشيد بالنهضة الحضارية المصرية بقيادة الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد النقابات الصناعية يشيد بالنهضة الحضارية المصرية بقيادة الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى كل من الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والنائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تقريرًا عن زيارة وفد النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي برئاسة سعيد النقيب، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لروسيا بدعوة من نقابة عمال الصناعة الروسية وعضو الوفد جمال سلامة الأيمن العام، والتي تفقدوا العديد من المنشآت الصناعية الروسية ومنها مصنع التوربينات العملاقة الذي قام بإنشاء محطة كهرباء السد العالي.

أشار التقرير إلى ما أكده "اندريا سكامنيف" رئيس اتحاد عمال الصناعة، إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا وإعجابه الشديد بالنهضة الحضارية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال أن الخبراء الروس سيكون لهم دور فاعل في إقامة المفاعل النووي بالضبعة.

ورحب رئيس اتحاد النقابات الصناعية الروس بدعوة النقيب لزيارة مصر، مشددا على أهمية إقامة علاقات قوية بين البلدين تقوم على تبادل الخبرات الفنية والتنسيق في كافة المؤتمرات الدولية والإقليمية.

ومن جهته بعث سعيد النقيب، رسالة شكر إلى سامح شكري وزير الخارجية، على دوره المحوري في مجال الدبلوماسية المصرية، وما قامت به السفارة المصرية في موسكو من اهتمام وطني للوفد النقابي المصري.

