أخبار مصر | "القصبي": دستور 2014 كُتب فى ظروف استثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القصبي": دستور 2014 كُتب فى ظروف استثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، في كلمة له أمام اللجنة العامة بمجلس النواب،: "نحن أمام حدث وطنى تاريخى منذ عدة سنوات تكالبت معظم الدول على مصر حتى تم تجميد عضويتها فى الاتحاد الافريقى عام 2013 وبالآونة الأخيرة تولت مصر قيادة الاتحاد الافريقى فتحية إلى شعب مصر صاحب الإرادة والعزيمة وتحية إلى قائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى استطاع أن يستعيد مكانة مصر عربيا وأفريقيا ودوليًا".

وأضاف القصبي، أننا نعاصر لحظات تاريخية فى الحياة النيابية، فنواب الشعب المصرى يستخدمون حقهم الدستوري فى طلب تعديل بعض مواد الدستور وهو ما سيسجله التاريخ لهذا المجلس، موجهًا الشكر للجنة الخمسين التى مثلت كافة فئات المجتمع وبذلت جهدًا فائقا فى سبيل إعداد دستور 2014 وراعت فيه أولويات إنقاذ الدولة المصرية.

وأشار إلى أن السيادة للشعب وهو من يملك حق تعديل الدستور وفى ضوء أن دساتير الدول ليست كتبًا سماوية ولكنها صناعة بشرية قد يشوبها النقصان وقد نكتشف بعد فترة من تطبيقها الحاجة الى تعديلها، مُذكرًا أنه فى ضوء أن دستور 2014 كتب فى ظروف استثنائية وبعد مناقشات عديدة مع مقدمى طلب التعديل وجدنا أننا لا يمكن أن نتردد لحظة فى تقديم تلك التعديلات التى تدفع فى اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبنى عدد من الإصلاحات فى تنظيم الحكم مستهدفين العديد من الأهداف أهمها ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وزيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربعة والتى ظهر الواقع العملى قصورها الشديد.

بالإضافة إلى استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته فى أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى شئونه المشتركة، وإعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وحفاظها على الدولة المدنية واستمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا، بالإضافة إلى إنشاء مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب لإتاحة تمثيل كل القوى السياسية والحزبية.

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وأكد القصبي، أن اللجنة العامة للمجلس أكدت توافر الشروط دستوريا ولائحيا فى طلب التعديل وإذ أقدم الشكر للجنة العامة رئيسا وأعضاء ومقررين على التقرير الذى أعد بكفاءة ودقة، مُعلنًا موافقته من حيث المبدأ على التقرير وأوافق على إحالته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية داعيًا النواب للموافقة عليه.

وفوض مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 32 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب أبرزها ما تقدم به النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لائقة للشباب، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مراقبة ومتابعة دور الأيتام، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إعطاء المحافظين الحق في اختيار مديري مديريات الوزرات بالمحافظات، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إهدار المال العام في رصف الطرق، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الإهمال الطبي بالمستشفيات.

وكذلك طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من منطقة كابريتاج حلوان في السياحة العلاجية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ري 18 ألف فدان بمياه الصرف الصحي من ترعة الصف بحلوان، ومناقشة طلب النائب برديس سيف الدين عمران وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الأدري بالدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استغلال آبار طريق بلاط الداخلة، ومناقشة طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تجريم استخدام الاكياس البلاستيكية للحفاظ على صحة المواطنين، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومناقشة طلب النائب محمد عبدالهادي حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إزالة مستشفي أبو كبير بالشرقية، وآخر سياسة الحكومة بشأن تأخر بناء مدارس أبو كبير بالشرقية.

بالإضافة إلى طلب النائب محمود محي الدين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف الرواتب والمكافآت للمعلمين على أساسي 2014، ومناقشة طلب النائبة اليزابيث عبد المسيح وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن كثرة الحوادث على الطرق السريعة في الصعيد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تكدس التلاميذ في الفصول، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بوزارة الصحة، ومناقشة طلب النائبة عبير تقبية وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن اهدار المال العام بمصانع الغزل والنسيج، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل المستشفيات التكاملية، ومناقشة طلب النائب يس عبد الصبور وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المعايير التي تتبعها هيئة التنمية الصناعية في توزيع الأراضي الخاصة بالمشروعات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن أهمية تيسير إجراءات وتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن معايير توزيع ميزانية الدولة علي المحافظات، ومناقشة طلب النائب محمد عبد الهادي حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالشرقية.

وطلب النائب محمد العتماني وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن طرح منطقة العصافرة الصناعية لإنتاج الملابس لاستيعاب العمالة بالمنطقة، ومناقشة طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة علي المزارع السمكية المخالفة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور مدارس المتفوقين رياضيا وزيادة عددها، ومناقشة طلب النائبة غادة صقر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المحافظة على المصانع الحكومية ذات النفع العام والتي يصدر ضدها أحكام قضائية بالإزالة والهدم، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في عدد المعلمين في المدارس، ومناقشة طلب النائب حسين غيتة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مشاكل المواقف العشوائية في مصر، ومناقشة طلب النائب محمد عبد الهادي حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للمتفوقين من خريجي الجامعات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع التعليم الفني الصناعي.