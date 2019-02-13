انت الان تتابع البداية بالنافورة التاريخية.. خطة تطوير وسط البلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة التاريخية

ناقشت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية في اجتماعها الأخير، الخطط المتعلقة بتطوير منطقة وسط البلد، كما تطرقت اللجنة إلى أحدث الخطوات المتعلقة بتطوير حديقة الأزبكية، وقررت البدء في تطوير الجزء الذي يشمل النافورة التاريخية ونادي السلاح المصري، بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق التي تنفذ أحد أهم مشاريعها داخل موقع الحديقة، بالإضافة إلى ذلك استعرضت اللجنة آخر المستجدات المتعلقة بالخطط التمويلية للمشروعات المزمعة في مختلف مناطق وسط البلد.

وكلفت اللجنة المالية بتمكين عناصر الجذب في مختلف الشوارع، والبحث عن الحلول الأمثل لاستغلالها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية، مع التشديد على التوصل إلى حلول عاجلة ومستدامة لمشكلة المواصلات والركن في وسط البلد.وأثنت اللجنة على مشروع تطوير مبنى الجامعة الأمريكية القديم في ميدان التحرير، وتحويله إلى

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