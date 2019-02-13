البرلمان كامل العدد.. جلسة استثنائية لتعديل الدستور

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تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء إقبالا كثيفا من النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا

في مشهد لافت للنظر لم يحدث إلا مرات قليلة لا تعد على أصابع اليد الواحدة، افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا، بحضور الغالبية العظمى من النواب، على عكس ما جرت عليه العادة من انخفاض أعداد الحضور بالإضافة إلى موعد بداية الجلسة، إذ كانت تنطلق فعالياتها في الثانية عشر ظهرًا، ويرجع السبب في هذا المشهد الاستثنائي إلى أن جلسة اليوم خصصت لمناقشة تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا، وهو ما يمثل أكثر من خُمس أعضاء المجلس.

وفي بداية أعمال الجلسة وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على إحالة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 12 مارس 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019

وفي بداية أعمال الجلسة وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على إحالة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 12 مارس 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019 إلى لجان الشؤون الاقتصادية والإفريقية والخطة والموازنة، بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور. وتستهدف الاتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا، بحيث تُسهم الصناعة بما يُعادل 700 دولار بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الإفريقي، ما يُعادل ثُلث نصيب نظيره في أمريكا اللاتينية، وخُمس نصيب نظيره في آسيا، كما تستهدف خلق سوق قاري لكل السلع والخدمات داخل القارة السمراء وستُشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء المُستهدف "55 دولة إفريقية"، تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، وبناتج محلي إجمالي 2 تريليون دولار. اقرأ أيضًا: عبد العال يكشف ملامح الحوار المجتمعي لتعديل الدستور Advertisements يشار إلى أن هذه الاتفاقية تم التوافق عليها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الإفريقي والذي عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا والمعروفة «بتعزيز التجارة البينية في إفريقيا»، وتم الاتفاق على أهمية المضي قدما نحو التكامل الإقليمي، وتم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركي في القارة الإفريقية. وفوض مجلس النواب، هيئة مكتبه برئاسة الدكتور علي عبد العال، لتحديد موعد مناقشة لـ32 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن سياسات الحكومة عن العديد من الملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري. وقال عبد العال في معرض خديثة عن تعديل الدستور، إن مجلس النواب يتعهد أمام الشعب بفتح حوار مجتمعي راقٍ وواسع حول التعديلات المطروحة، وسوف يشمل هذا الحوار جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واعٍ، وآذان صاغية راغبة فى الفهم والإدراك، وسوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، وأن رئيس المجلس وأعضائه الموقرين سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح هذا الوطن، طمعا في الإصلاح السياسي والدستوري المنشود. اقرأ أيضًا: رئيس برلمانية التجمع: «تعديل الدستور» تجاهل الأحزاب وشرح عبد العال المراحل التي يمر بها التعديل الدستوري، والتي شملت تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذي يقوم بإحالته إلى اللجنة العامة، والتي تقوم بإعداد تقرير عن مبدأ تعديل الدستور لعرضه على المجلس وهو المعروض اليوم، ثم يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، وعند الموافقة عليه يحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعداد تقرير عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها. وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المطروحة، تعرض هذه التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها. اقرأ أيضًا: «مجلس الشيوخ».. بيت خبرة أم استراحة عواجيز؟

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