انت الان تتابع وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة «فاتح 26» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المناورة فاتح 26

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية للمناورة «فاتح 26» بالرماية بالذخيرة الحية، التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية، وتستمر عدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وشاركت في تنفيذ المرحلة وحدات فرعية من المشاة الميكانيكي والمدرعات والمدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، بالإضافة إلى عناصر من القوات الجوية والدفاع الجوى والقوات الخاصة، فضلا عن باق الأسلحة التخصصية المكونة لعناصر تشكيل المعركة.

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وعرض ملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية، التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية