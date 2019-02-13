أخبار مصر | عمرو بدر يدين طرد محافظ الدقهلية لمصور صحفي ويطالب بمنع نشر اسمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو بدر يدين طرد محافظ الدقهلية لمصور صحفي ويطالب بمنع نشر اسمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، ما وصفه بـ"السلوك المُشين" الذي قام به محافظ الدقهلية كمال جاد شاروبيم، بعد أن قام بطرد الزميل محمود الحفناوي مصور المصري اليوم من التغطية الصحفية للقاء المحافظ بالمواطنين.

وقال "بدر" في تصريحات صحفية، إن محافظة الدقهلية ليست "عزبة" يديرها المحافظ كما يريد، مضيفًا أن منع الصحفيين من ممارسة أعمالهم جريمة يعاقب عليها القانون.

وتابع: "لن نسمح بإهانة الصحفيين تحت أي ظرف"، مطالبًا الزملاء الصحفيين في محافظة الدقهلية، بمنع نشر اسم وصور المحافظ في الصحف والمواقع الإلكترونية، وبمقاطعة كل أخباره، حتى يتقدم باعتذار واضح.

وكشف "بدر" عن إعداد مذكرة تُعرض على مجلس النقابة، للمطالبة بإصدار قرار يمنع نشر اسم وصور المحافظ، ودراسة إمكانية تقديم بلاغ ضده للنائب العام.