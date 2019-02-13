أخبار مصر | معهد "معتمد" باتحاد الأطباء العرب يحتفل بتخريج الدفعة 13 بدبلوم طب الأسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد "معتمد" باتحاد الأطباء العرب يحتفل بتخريج الدفعة 13 بدبلوم طب الأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب الخميس 14 فبراير، بتخريج الدفعة الثالثة عشر بالدبلوم العربي فى طب الأسرة، وذلك بمقر المعهد بدار الحكمة.

يحضر الحفل الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور عبدالرحمن كامل أمين المعهد والدكتورة نجوى عيد رئيس المجلس العلمى للدبلوم ورئيس الزمالة المصرية لطب الأسرة، كما يحضر الحفل أعضاء من المجلس العلمى للدبلوم وبعض أسر الخريجين.

ويعتبر طب الأسرة النموذج الأمثل لتطوير النظم الصحية والرعاية الصحية الأساسية، ولقد بلغ اجمالى الحاصلين على دبلوم طب الأسرة 770 طبيب مصرى وعربى حتى الآن.

وفى تصريح للدكتور عبد الرحمن كامل أمين المعهد العربى للتمية المهنية المستدامة "معتمد" أوضح خلاله أن طب الأسرة يمثل خطوة أساسية هامة لمستقبل الصحة فى مصرفى تطوير النظام الصحي من خلال نظام التأمين الصحى الشامل وذلك لمواكبة النظم الصحية الرائدة فى العديد من الدول المتقدمة.

ويعد المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" هو أول معهد عربي رائد متخصص فى تقديم البرامج الطبية والصحية المهنية حيث يقدم المعهد أكثر من 15 دبلومًا مهنيًا و5 شهادات مهنية متخصصة وقد تخرج فيه حتى الآن أكثر من 4500 خريج مصرى وعربي على مدار 14 عامًا منذ نشأته عام 2005م.