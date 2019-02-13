أخبار مصر | "عباس": الإمام الأكبر يعطي مساحة كبيرة واهتماماً خاصاً لدعم دول القارة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عباس": الإمام الأكبر يعطي مساحة كبيرة واهتماماً خاصاً لدعم دول القارة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ صالح عباس وكيل الازهر، ان افريقيا تواجه العديد من التحديات التى تحتاج إلى تضافر الجهود وفي مقدمتها مشكلة التطرف والإرهاب، ويأتى دور خريجي الأزهر الذين يمثلون قوة كبيرة وحائط صد في مواجهة الأفكار المتطرفة، والذى يعول عليهم الأزهر الشريف على دورهم المهم في نشر قيم التسامح والتعايش ونشر الفكر الأزهرى المعتدل ، بما يحملونه من منهج الوسطية والاعتدال وقبول الآخر.

واضاف خلال موتمر صحفي عقدته المنظمة العالمية لخريجي الازهر، ان المنظمة لها دور كبير تقوم به المنظمة العالمية لخريجى الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، فى حماية أبناء القارة الإفريقية من الفكر المنحرف، ومن خلال تدريب الأئمة والدعاة على مواجهة المشكلات والتحديات المعاصرة كالتطرف والإرهاب واحتواء وحماية آلاف الطلاب الوافدين من الوقوع فى براثن التطرف والأفكار المغلوطة ،فضلا عن التأهيل العلمي والدعوي لأبناء القارة الإفريقية.

واكمل: يعطى فضيلة الإمام الأكبر مساحة كبيرة واهتماماً خاصاً وأولوية لدعم دول القارة الأفريقية ، للحد من انتشار الإرهاب وحماية الشباب من الانخداع بأفكار الجماعات المتطرفة، وجاء قرار تشكيل لجنة مختصة بالشئون الإفريقية بالأزهر استكمالًا لدور مصر والأزهر فى دعم شعوب القارة الإفريقية على كافة المستويات، والتى تختص بالعمل على وضع البرامج والخطط والأنشطة التى من شأنها، تدعيم أبناء دول وشعوب القارة الإفريقية، من خلال زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب الدارسين فى الأزهر، وزيادة أعداد المبعوثين من المدرسين فى دول إفريقيا.

ويستقبل الأزهر الشريف آلاف الطلاب الأفارقة للدراسة في الأزهر، ويرسخ فيهم منهج الوسطية والاعتدال وقبول الآخر، كما يستقبل أعدادا كبيرة من الأئمة لتدريبهم على القضايا المعاصرة كالتعايش ومواجهة الإرهاب، فضلا عن القوافل الإغاثية والطبية التي تقدم العون للمجتمع الأفريقي بغض النظر عن الدين والعرق