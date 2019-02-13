أخبار مصر | "عبدالعال" يحيل مشروعي قوانين لـ"التشريعية".. و8 اتفاقيات للجان النوعية لمناقشتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يحيل مشروعي قوانين لـ"التشريعية".. و8 اتفاقيات للجان النوعية لمناقشتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأربعاء، عددًا من الاتفاقيات ومشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة وبعض النواب للجان النوعية لمناقشتها، أبرزها قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2019 بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والموقع فى المنامة فى 11 نوفمبر 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2019 بشأن الاتفاق بين جكومتى جمهورية مصر العربية وأملانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2016.

وأحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 69 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى والفنى لعام 2016 والموقعة فى القاهرة بتاريخ 22 ديسمبر 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى والموقع فى سوتشى بتاريخ 1 أكتوبر 2018، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتى مصر وإيطاليا لإتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص فى مصر والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018 بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتى مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق والذى يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، والموقع فى فيينا بتاريخ 18 ديسمبر 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية واليونان بشأن التأمينات الاجتماعية.

وأحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكولاته الملحقة، والموقع فى كيجالى بتاريخ 21 مارس 2018.

كما أحال الدكتور على عبدالعال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومشروع قانون مقدم من النائب هشام والى بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية للجنة الشئون الدستورية أيضا.

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وفوض مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 32 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب أبرزها ما تقدم به النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لائقة للشباب، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مراقبة ومتابعة دور الأيتام، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إعطاء المحافظين الحق في اختيار مديري مديريات الوزرات بالمحافظات، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إهدار المال العام في رصف الطرق، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الإهمال الطبي بالمستشفيات.

وكذلك طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من منطقة كابريتاج حلوان في السياحة العلاجية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ري 18 ألف فدان بمياه الصرف الصحي من ترعة الصف بحلوان، ومناقشة طلب النائب برديس سيف الدين عمران وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الأدري بالدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استغلال آبار طريق بلاط الداخلة، ومناقشة طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تجريم استخدام الاكياس البلاستيكية للحفاظ على صحة المواطنين، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومناقشة طلب النائب محمد عبدالهادي حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إزالة مستشفي أبو كبير بالشرقية، وآخر سياسة الحكومة بشأن تأخر بناء مدارس أبو كبير بالشرقية.

بالإضافة إلى طلب النائب محمود محي الدين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف الرواتب والمكافآت للمعلمين على أساسي 2014، ومناقشة طلب النائبة اليزابيث عبد المسيح وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن كثرة الحوادث على الطرق السريعة في الصعيد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تكدس التلاميذ في الفصول، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بوزارة الصحة، ومناقشة طلب النائبة عبير تقبية وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن اهدار المال العام بمصانع الغزل والنسيج، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل المستشفيات التكاملية، ومناقشة طلب النائب يس عبد الصبور وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المعايير التي تتبعها هيئة التنمية الصناعية في توزيع الأراضي الخاصة بالمشروعات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن أهمية تيسير إجراءات وتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن معايير توزيع ميزانية الدولة علي المحافظات، ومناقشة طلب النائب محمد عبد الهادي حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالشرقية.

وطلب النائب محمد العتماني وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن طرح منطقة العصافرة الصناعية لإنتاج الملابس لاستيعاب العمالة بالمنطقة، ومناقشة طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة علي المزارع السمكية المخالفة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور مدارس المتفوقين رياضيا وزيادة عددها، ومناقشة طلب النائبة غادة صقر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المحافظة على المصانع الحكومية ذات النفع العام والتي يصدر ضدها أحكام قضائية بالإزالة والهدم، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في عدد المعلمين في المدارس، ومناقشة طلب النائب حسين غيتة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مشاكل المواقف العشوائية في مصر، ومناقشة طلب النائب محمد عبد الهادي حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للمتفوقين من خريجي الجامعات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع التعليم الفني الصناعي.