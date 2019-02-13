أخبار مصر | "الجفري" لمستخدمي الشبكات الاجتماعية: لا تخوضوا في الأعراض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجفري" لمستخدمي الشبكات الاجتماعية: لا تخوضوا في الأعراض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي منشورا ينصح به مستخدمي الشبكات الاجتماعية بالآداب النبوية.

وطالب الجفري عبر الفيسبوك باهمية صيانة الأعراض، مضيفا": لا تَخُض في أعراض الناس فخطره عظيم وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (النور:23).

وتابع: وفي الحديث الشريف: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاِسْتِطَالَةَ فِى عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ) ( سنن أبي داوود).