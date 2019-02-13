أخبار مصر | "سعفان": صرف 285 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 18 مصريا بالأردن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان": صرف 285 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 18 مصريا بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية، لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 10 ألاف و410 دينارات أردنية، أى ما يوازى285 آلفا و250 جنيها مصريا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بعمان بمتابعة مستحقات العمال التي تقدموا بشكواهم في هذا الشأن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

Advertisements

وأضاف أن المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايرى، قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "محمد. ص" ضد كفيله "رامي. ت" وحصوله علي 830 دينار، أي ما يعادل 20750 جنيها مصريا، فضلا عن استلامه جواز سفره.

كما تم حل شكوى العامل "عاطف.ح. س" ضد كفيله "يوسف. أ" وحصوله علي ٤٠٠ دينار أي ما يعادل 10 ألاف جنيه مصري، وشكوى العامل "إبراهيم.ع" ضد شركة "عبدون.ل.أ" وحصوله علي ٤٣٠ دينارا أي ما يعادل ١٠٧٥٠ جنيه مصري، وبراءة ذمته.

وتم حل شكوى جماعية لـ 15 عاملا ضد شركة "الأولي. ل. أ" وصرف رواتب شهرين متأخرة لهم وبلغت٩٧٥٠ دينار، أي ما يعادل 243 ألفا و750 جنيها مصريا.