أخبار مصر | تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع وفد البنك الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع وفد البنك الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع وفد من البنك الدولى برئاسة ليا سيجهارت رئيسة الفريق البيئى بالبنك فى الشرق الأوسط وأفريقيا والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك و الدكتورة داليا لطيف كبير أخصائيين بالبنك وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك فى إطار إدارة البرنامج المتكامل للمخلفات الصلبة.

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى بمستوى التعاون القائم خلال الفترة الحالية بين الوزارة والبنك الدولى في عدد من البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها.

وأكد الوزير على وجود تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية الأخرى للانتهاء من تنفيذ تكليف الرئيس السيسى فى وضع منظومة المخلفات الصلبة على مستوى كافة المحافظات .

وأشار شعراوى إلى اهتمام الوزارة بالتعاون مع البنك الدولى فيما يخص تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة فى منظومة المخلفات بالمحافظات فيما يخص مراحل الجمع وإدارة للمحطات الوسيطة والمدافن الصحية بالإضافة إلى كافة مجموعات العمل التى ستتولى الإشراف على تلك المنظومة لضمان نجاحها عند تطبيقها وضمان تحقيقها الاستمرارية .

وأوضح الوزير أن القيادة السياسية تسعى لإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة التاريخية المتراكمة فى بعض المحافظات وإعادة تأهيل البينة التحتية ومصانع التدوير، وشدد شعراوى على أن الوزارة والحكومة لا تملك رفاهية الوقت للانتهاء من كافة البرامج والمشروعات الجارية بالمحافظات مع الشركاء الدوليين لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى .

واستعرض الوزير شعراوي آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والذى تنفذه الحكومة مع البنك الدولى، وأكد شعراوى أن هذا البرنامج حقق نجاحاً كبيراً فى ظل متابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء، لافتاً إلى أن البرنامج تشرف على تنفيذه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية .

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وأشار اللواء شعراوى إلى أهمية دور القطاعين الخاص وغير الرسمى فى منظومة المخلفات الصلبة خلال الفترة القادمة وسيتم التعاون بين الحكومة ممثلة فى وزارت التنمية المحلية والبيئة مع كافة تلك الجهات لتحقيق النجاح المطلوب وتحسين مستوى النظافة وتغيير الصورة الحالية فى شوارع المحافظات.

وأكد الوزير على الأهمية التى يوليها الرئيس السيسى لملفات الصحة والتعليم لبناء الإنسان المصرى خلال السنوات المقبلة ، مشيراً إلى أن الرئيس أطلق عدداً من المبادرات المهمة مؤخراً وعلى رأسها مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية " 100 مليون صحة " بالمجان والتى تعتبر الأضخم والأكبر فى العالم وأعقبها مبادرة حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة على استعداد كامل للتعاون فى هذه الملفات بالإضافة إلى المشاركة فى منظومة المخلفات الصلبة التى تستعد الحكومة لتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات مشيراً إلى قانون النظافة الذى يتم عرضه على مجلس النواب .

ومن جانبه أكد وفد البنك الدولى خلال اللقاء حرصه على دعم التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديم الدعم فى كافة المشروعات التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة فى إطار برنامج المخلفات الصلبة .

وأشار الوفد إلي وجود تعاون مع وزارة البيئة فى هذا الملف خاصة فى مجال تقديم الإستشارات والدراسات الخاصة بتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطن ، وشدد وفد البنك الدولى على ترحيبه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فى مجالات التدريب والتأهيل للكوارد البشرية بالمحافظات التى ستقوم بتنفيذ منظومة النظافة بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى والدراسات الفنية اللازمة فيما يخص التخلص من المخلفات التاريخية المتراكمة.

وأكد الوفد على أهمية إشراك القطاعين الخاص وغير الرسمى فى تطبيق منظومة النظافة خلال الفترة المقبلة .

وأشار الوفد الى أن مصر قادرة على وضع منظومة لحل مشكلة المخلفات، مشيرين إلى أن البنك ينظر دائماً إلى مصر على أنها دولة قادرة ورائدة وقوية وتستطيع أن تتعامل وتواجه أى مشكلة وتحديات تواجهها .