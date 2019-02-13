أخبار مصر | الحكومة ترد على شائعة تداول حلوى مخدرة بالصيدليات

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتداول حلوي -الجيلى كولا والفروتي جيلي- تحتوي على مادة مخدرة بالصيدليات.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي حلوى مخدرة أو تحتوى على مواد مؤثرة على الصحة النفسية بالصيدليات ، مشددةً على أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي حلوي ضارة بالصحة بأي أماكن لعرضها أو بمحلات السوبر ماركت ، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

كما شددت الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية علي التراخيص اللازمة، وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطن، ومكافحة الأدوية المغشوشة و غير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المهربة، و سحب عينات من الأغذية بالأسواق وتحليلها بالمعامل المركزية.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار, والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أي معلومات مغلوطة تثير القلق والذعر بين المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسار يمكن الاتصال على ‏رقم الوزارة التالي (27923754).