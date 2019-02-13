أخبار مصر | تعرف على حقيقة توقف الدارسة في شمال سيناء

نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بتوقف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة شمال سيناء لدواعي أمنية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعليق الدراسة بأي محافظة من المحافظات، وأن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني منتظمة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، ‏ وبدأت في موعدها المحدد يوم السبت الماضي الموافق 9 فبراير 2019، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت الوزارة، إلى انتظام الدراسة بجميع مدارس محافظة شمال سيناء وعددها 591 مدرسة لكافة المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي و إعدادي وثانوي) سواء حكومية أو خاصة أو تجريبية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).