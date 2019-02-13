أخبار مصر | التعليم توضح تفاصيل ارتباط "السيريال نمبر" بامتحان طلاب الصف الأول الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم توضح تفاصيل ارتباط "السيريال نمبر" بامتحان طلاب الصف الأول الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحلقة الأولى من البرنامج الصوتى "اسأل منى" على الساوند كلود، وردت من خلاله على السيريال نمبر والتابلت.

وعن ارتباط "السيريال نمبر بالامتحان" قالت وزارة التربية والتعليم، إن ذلك غير صحيح، وأضافت عندما يذهب الطالب إلى البريد المصري سوف يستلم الإيصال بعد دفع رسوم 100 جنيهًا.

وأضافت الوزارة خلال التوضيح الصوتى الأول أن البريد المصري لا يعطى للطالب السيريال نمبر ولكن عندما يذهب الطالب إلى المدرسة سوف يحصل على التابلت، و"السيريال نمبر" سوف يكون موجود عبر الإقرار الخاص به، بالإضافة إلى أن السيريال نمبر يوجد على التابلت، قائلة الوزارة خلال التسجيل الصوتى الأول: "تقدروا تمتحنوا وأنتم مطمئنين".

وقالت الوزارة إن الامتحانات هذا العام غير محسوبة فى المجموع الكلى لامتحانات الصف الأول الثانوي، وتابعت الوزارة خلال رسالتها: "متسمعوش لأى حد واللى عنده استفسار يكتب على الفيس بوك".

وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدونة صوتية للرد على ما يثار من أخبار ومعلومات كاذبة أو مغلوطة، مع كثرة الشائعات والأخبار المغلوطة في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى بيان صحفي لها، إن المدونة الصوتية الجديدة لن تكتف بتفنيد الإشاعات فقط والرد عليها، لكنها ستجيب على الأسئلة التي تشغل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

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وأشارت أن عنوان المدونة هو #إسأل_منى وهو الهاشتاج الذي يستخدمه أولياء الأمور لطرح أسئلتهم على موقع فيسبوك وأيضا للتواصل مع الوزارة.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها هاما وعاجلا، لجميع مديري المديريات التعليمية علي مستوي جمهورية مصر العربية للتنبيه على مديري المدارس، بسرعة تحديث استمارة تلاميذ الصف الأول الثانوي، علي الاستمارة الالكترونية لبيانات التلاميذ، من خلال موقع بوابة مركز المعلومات.

بالإضافة إلى طباعة تقرير مراجعة بيانات التلاميذ بالصف الأول الثانوي، واعتماده من شئون الطلاب ومسئول المعلومات ومدير المدرسة، علما بأن هذه البيانات سوف تستخدم في تمكين طلاب الصف الأول الثانوي من دخول الاختبارات الالكترونية من خلال المنظومة الجديدة لتطوير التعليم.

ونبهت الوزارة خلال الفاكس الذي حصلت الخليج 365 على صورة منه، أن وجود اي خطأ او نقص في بيانات الطلاب سوف يضر بإجراءات دخول الطلاب للامتحانات الالكترونية وسوف يترتب عليه المسائلة القانونية.

في سياق منفصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم، عن استلامها 68173 تابلت، تمهيدا لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى المحافظة، خلال الأيام المقبلة.

وقالت المديرية، إن الإدارات التعليمية ستقوم باستلامها من مخازن المديرية تباعا، خلال الأيام المقبلة، لتوزيعها على المدارس.