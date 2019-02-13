أخبار مصر | "القوى العاملة": توثيق 13 عقد عمل على السفن اليونانية براتب سنوي 1.8 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": توثيق 13 عقد عمل على السفن اليونانية براتب سنوي 1.8 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأثينا - باليونان، قام بتوثيق 13 عقد عمل للعمالة المصرية علي البواخر اليونانية للعمل على مراكب سياحية وهى: سيلستايل أوليمبيا وسيلستايل كريستيال وذلك علي مهن نجار، وفنى أجهزة، وطباخ، وجرسونات، ومساعد جرسون، وعامل مشروبات، ونظافة غرف، وموظف مبيعات.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين: إن الوزير تلقي تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بأثينا أشرف فؤاد، مشيرا إلي أن إجمالي المرتبات الشهرية لهذه العقود بلغت 7 آلاف و738 يورو، والسنوية 92 ألفا و856 يورو، أي ما يوازي مليونا و857 ألفا و120 جنيها مصريا، وقد تم إرسال العقود لشركة القداح بعد توثيقها.

"القوي العاملة": تحويل 2.4 مليون يورو مستحقات تأمينية لمصريين كانوا باليونان

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأثينا - باليونان، نجح في تحويل 2.4 مليون يورو، أي ما يوازي 49 مليونا و500 ألف جنيه مصري، مستحقات مصريين كانوا يعملون باليونان ومازالوا علي قيد الحياة، أو توفوا، وذلك من مؤسسة التأمين الاجتماعى "الإيكا" اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

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وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين إن الوزير، تلقي تقريرا بما حققه مكتب التمثيل العمالي بأثينا عام 2018، حيث قام المستشار العمالي بأثينا أشرف فؤاد، بتوثيق 20عقد عمل علي البواخر اليونانية تم استلامها من شركة القداح علي مهن مهندس بحري ونجار وعامل ومغسلة، ومحرقة، وتشحيم، نظافة، وخدمات، وذلك علي بواخر ماجيستي وسليستيال وتوماس سبيرتي بإجمالي مرتبات شهرية 17 ألفا و385 يورو، وسنوية 212 ألفا و220 يورو، أي ما يعادل 4.5 مليون جنيه مصري تقريبا.

قام قام المكتب بمراجعة 66 عقد عمل وشهادات استمرارية، فضلا عن توفير 17 فرصة عمل داخلية، وبلغ إجمالي المستحقات التي تحصيلها للعمالة المصرية من حل شكاواهم 299 ألفا و740 يورو.

وأضاف أن المستشار العمالي بأثينا قام بحل 44 شكوى بالطرق الودية، وتم تحول شكوتين للقضاء بعد نفاذ الطرق الودية في حلها، ومازالت شكوتين قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 48 شكوى تلقاها المكتب خلال العام محل التقرير.

كما قام المكتب بالرد على 1054 استفسارًا عبر الهاتف او من خلال المكتب مباشرة، وعمل 34 زيارة ميدانية للمنشآت التي يعمل بها مصريين للوقوف علي أحوالهم العملية وحل أي مشكلة علي الطبيعة، فضلا عن 28 زيارة للمصالح الحكومية لإنجاز مطالب العاملين، بالإضافة إلي عقد 6 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية باليونان.