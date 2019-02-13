مصر | إحباط ترويج 10 أطنان مستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 10 أطنان مستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، ترويج أكثر من 10 أطنان مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتوصلت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، إلى أن "اشرف. ع" صاحب مصنع لانتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص، بدائرة مركز أبو النمرس، بتصنيع مستحضرات التجميل مغشوشه وغير صالحه للاستخدام الادمي، واستخدام منتاجات غير صالحه مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزاره الصحه واستغلال علامات تجاريه مملوكه لشركات عالمية ( شايني، ماجيك تاتش، نيو ستار ) وطرحها بالأسواق لجمهور المواطنين مسببا اضرارا بصحه المواطنين محققا بذلك أرباحا طائله غير مشروعة، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالإشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع المتحري عنه حيث أمكن ضبط المذكور وبتفتيش المصنع عثر على 5 تانك معبا بمحلول كيميائي سعه الواحد طن، 80 كرتونهبكل واحده 24 عبوة بداخلهامحلول من منظف وملمع زجاج سعه 600 مللي، 60 كرتونه بداخل الواحده 8 جراكن شاور سعه 1400 مللي، 120 كرتونه بداخل الواحده 12 عبوة مذيب للدهون سعه 550 مللي، 80 كرتونه بداخل الواحده 24 عبوة جل شعر سعه 400 جرام، 100 كرتونه بداخل الواحده 6 عبوة بلسم زنه الواحد 3 لتر، 7000 زجاجه فارغه داخل أكياس بلاستيك، 3000 استيكر وكراتين فارغة، وبلغت اجمالي المضبوطات 6630 عبوة منتج نهائي و10 طن و184 كجم مستلزمات التصنيع غير صالحه للاستخدام الادمي وغير مسجلة بوزارة الصحة

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.