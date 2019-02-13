مصر | الحبس سنة لمحام بدد صيغة حكم تنفيذية صادرة لصالح العالم المصري محمد النشائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنة لمحام بدد صيغة حكم تنفيذية صادرة لصالح العالم المصري محمد النشائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنح عين شمس غيابيا بمحاكمة المحامي عدنان محمد عبد المجيد حسنين بالحبس سنة وكفالة الف جنيه لاتهمامه بتبديد الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 1199,1201 لسنة 2ق اقتصادية القاهرة الصادر لصالح العالم المصري د. محمد النشائي والتي كانت مسلمة اليه بصفته وكيلا بالأجر، حيث كشفت تحقيقات النيابة قيام المحامي المتهم باستلام الصيغة التنفيذية من المحكمة الاقتصادية بموجب الوكالة الصادرة له من المجني عليه د. محمد النشائي لتسليمها له إلا أن المحامي احتبسها لنفسه.

عقدت برئاسة المستشار محيي عرفة بحضور عبد اللاه الشريف وكيل النيابة وأمانة سر خالد فؤاد.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن التهمة الموجهة من قبل النيابة العامة للمحامي المتهم ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا بما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وإقرار المتهم بنفسه في تحقيقات النيابة فضلا عن اقتناع المحكمة بأن المتهم تسلم الصيغة التنفيذية بمقتضى وكالة قانونية الذي يعد عقدا من عقود الامانة ..فضلا عن عدم حضور المتهم لجلسة المحكمة ليدفع عنه بثمة دفاع وهو الامر الذي تقضي معه المحكمة بحكمها المتقدم.

وترجع وقائع القضية عندما تقدم د. محمد النشائي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه المحام بتبديد الصيغة التنفيذية لحكم صدر لصالحه من المحكمة الاقتصادية وذلك بعد ان رفض المحام تسليمه الصيغة الا بعد الحصول على نسبة مالية من الاموال التي حددها ذلك الحكم على الرغم من حصوله على كافة اتعابه التي كان يطلبها طوال مدة 18 عاما ..و احالت النيابة العامة المحام للمحاكمة لتصدر المحكمة حكمها المتقدم .