مصر | تجديد حبس منى الغضبان 15 يوما في الفيديو الجنسي مع مخرج شهير

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جدد قاضي المعارضات بمدينة نصر حبس منى الغضبان ١٥ يوما على ذمة قضية ظهورها في فيديو جنسي جديد مع مخرج شهير.

وكانت نيابة مدينة نصر أول، قد أمرت بحبس سيدة الأعمال منى الغضبان 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالظهور فى فيديو إباحى جديد للمخرج السينمائى الشهير.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة أعمال مطلوبة للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج السينمائى الشهير، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها من نيابة مدينة نصر أول، حيث تمكن ضباط التنفيذ من القبض على منى الغضبان، سيدة أعمال .

واستمعت النيابة لأقوال المتهمة التي أقرت بصحة الفيديوهات، وأكدت أنه تم تصويرها بمعرفة المخرج الشهير التي كانت متزوجة به في وقت تصوير الفيديو زواجا عرفيا عام 2010 وفى نهاية التحقيقات أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.