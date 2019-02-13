مصر | تجديد حبس منى الغضبان 15 يوما في الفيديو الجنسي مع مخرج شهير

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جدد قاضي المعارضات بمدينة نصر حبس منى الغضبان ١٥ يوما على ذمة قضية ظهورها في فيديو جنسي جديد مع مخرج شهير.
وكانت نيابة مدينة نصر أول، قد أمرت بحبس سيدة الأعمال منى الغضبان 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالظهور فى فيديو إباحى جديد للمخرج السينمائى الشهير.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة أعمال مطلوبة للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج السينمائى الشهير، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها من نيابة مدينة نصر أول، حيث تمكن ضباط التنفيذ من القبض على منى الغضبان، سيدة أعمال .
واستمعت النيابة لأقوال المتهمة التي أقرت بصحة الفيديوهات، وأكدت أنه تم تصويرها بمعرفة المخرج الشهير التي كانت متزوجة به في وقت تصوير الفيديو زواجا عرفيا عام 2010 وفى نهاية التحقيقات أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حبس 6 بائعين لاعتدائهم على موظفي حي المعصرة
أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس 6 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاعتداء على موظفى حى المعصرة جنوب القاهرة في أثناء تنفيذ قرارات رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن بالمعصرة.
وكان بلاغ ورد لقسم شرطة المعصرة من رئيس حى المعصرة يفيد قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على 3 موظفين تابعين للحى يستقلون سيارة "تابعة لذات الجهة" أثناء رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن دائرة القسم.
وبإجراء التحريات تبين أنه حال قيام موظفى الحى بحملة لرفع الإشغالات بشارع سلاح المهندسين ـ منطقة الدواجن، دائرة القسم فوجئوا بقيام "م.خ" 39 سنة بائع فاكهة بمحل الواقعة ومقيم بدائرة القسم، وبصحبته آخرين، باعتراضهم أثناء تنفيذ أعمال رفع الإشغالات وإثارة الباعة الجائلين والتعدي عليهم بالسب ورشقهم بالحجارة مُحدثين إصابتهم، وتلفيات بالسيارة قيادة، ولاذوا بالفرار.
وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة البائع المشار إليه بالاشتراك مع كلٍ من: "ص.س" 38 سنة زوجته وبائعة فاكهة، و"م.ر" 38 سنة بائع فاكهة، و"ع.م" 31 سنة بائع فاكهة، و"خ.ع" 43 سنة سباك، و"م.س" 33 سنة سائق توك توك"، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.