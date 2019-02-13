مصر | تصادم 4 سيارات يسبب شللا مروريا أعلى كوبري أكتوبر اتجاه وسط البلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصادم 4 سيارات يسبب شللا مروريا أعلى كوبري أكتوبر اتجاه وسط البلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية، إثر حادث تصادم 4 سيارات أعلى كوبري أكتوبر أعلى الحدائق اتجاه مدخل الوصلة القادم من مصر الجديدة اتجاه رمسيس، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق من مدينة نصر حتى وسط البلد، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبري أكتوبر بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.