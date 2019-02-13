«الأعلى للإعلام» يستعرض لائحة الجزاءات الإعلامية

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يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في تمام الثانية ظهراً، لمناقشة عدد من الموضوعات والمستجدات على الساحة الإعلامية. ويستعرض الاجتماع "لائحة الجزاءات الإعلامية وإحالتها إلى مجلس الدولة، كما يستعرض الطلبات المقدمة من شركات استطلاعات الرأي وبحوث المشاهدة والموقف من المواقع الإلكترونية، والتي لم تتقدم للحصول على التراخيص اللازمة حتى الآن، ويناقش المجلس أيضًا موقف عدد من الشركات التي تطلب الحصول على تراخيص الصحف الورقية، خاصة في حال ما إذا كانت مستوفاة للشروط.

كما يناقش الاجتماع تقريرًا عن نشاط لجنة الشكاوى متضمنًا المخالفات الإعلامية والإجراءات التي اتخذت لإصدار تقرير الحالة الإعلامية في مصر. وتنص لائحة الجزاءات على: المادة الأولى: يُجازى كل من سمح ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق أو محاكمتهم جنائيا بأحد الجزاءات

كما يناقش الاجتماع تقريرًا عن نشاط لجنة الشكاوى متضمنًا المخالفات الإعلامية والإجراءات التي اتخذت لإصدار تقرير الحالة الإعلامية في مصر. وتنص لائحة الجزاءات على: Advertisements المادة الأولى: يُجازى كل من سمح ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق أو محاكمتهم جنائيا بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر. المادة 2: "يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو الإعلامي أو المعايير أو الأعراف المكتوبة" المادة 3: يجازى كل من سب الشعب أو فئة منه ويتهمهم باتهامات ويمثل إهانة لهم بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر المادة 4: يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصًا ما لفترة محدودة لمخالفة ميثاق الشرف الصحفي.

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