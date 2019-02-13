صحف الإمارات: قطر تتجسس على منتخب مصر

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المؤتمر الدولي حول الاستقرار في العالم ينطلق في وارسو اليوم، سيركز بشكل خاص على التهديدات النووية والصاروخية الإيرانية في الشرق الأوسط، وتمويلها الإرهاب.

تصَّدر اختتام القمة العالمية للحكومات عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء، كما تناولت تجسس قطر على منتخب مصر، واستعرضت الصحف تطورات الأوضاع في اليمن، إضافة إلى عديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها تحت عنوان "القمة تعيد صياغة العمل الحكومي عالميًا وتغير القناعات"، تناولت صحيفة "الخليج" اختتام القمة العالمية للحكومات، التجمع الحكومي الأكبر من نوعه عالميًا لاستشراف آليات واستراتيجيات جديدة للعمل الحكومي، أمس، أعمال الدورة السابعة، بعد ثلاثة أيام من انطلاقها.

وشهدت مشاركة ملفتة من حكوميين ومفكرين وخبراء من أكثر من 140 دولة لتعيد صياغة مستقبل العمل الحكومي عالميًا وتغير القناعات. وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أكد أن "القمة العالمية للحكومات هي محطة معرفية للمسؤولين الحكوميين والخبراء ومصممي

وشهدت مشاركة ملفتة من حكوميين ومفكرين وخبراء من أكثر من 140 دولة لتعيد صياغة مستقبل العمل الحكومي عالميًا وتغير القناعات. وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أكد أن "القمة العالمية للحكومات هي محطة معرفية للمسؤولين الحكوميين والخبراء ومصممي مستقبل العمل الحكومي"، إذ قال "ثلاثة أيام من أعمال القمة العالمية للحكومات.. شكَّلت منصة للقاء قادة الدول والمنظمات العالمية.. وعقد الشراكات.. وإطلاق المبادرات التي ستسهم في صياغة مستقبل عمل حكومات العالم". وأشار إلى أن "مخرجات القمة العالمية للحكومات يجب أن تشكل أطر عمل للسياسات والاستراتيجيات المستقبلية في العمل الحكومي والمؤسسي".

وبالانتقال إلى اليمن، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن لقاء جمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء معين عبد الملك، صباح أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث والوفد المرافق له، للوقوف على آفاق السلام وإمكاناته المتاحة، ومسار اتفاق ستوكهولم، وما تم في هذا الصدد، وطالب هادي بممارسة ضغط أممي ودولي تجاه الحوثيين، الذين يعيقون تنفيذ الاتفاق.



وأوضحت "الاتحاد" أن الرئيس اليمني اعتبر أن تنفيذ اتفاق الحديدة يمثل اللبنة الأولى لإرساء السلام وبناء الثقة المطلوبة، بينما أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث العمل على إخلاء موانى الحديدة، وفتح الطريق إلى مطاحن "البحر الأحمر"، وتنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم كاملة. بدوره، شدد البرلمان العربي، على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والتوصل إلى حل سياسي شامل، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث. وتحت عنوان "الشرعية اليمنية تعرض ممرًا بديلًا للمساعدات"، أوضحت صحيفة "البيان" أن الحكومة اليمنية حذّرت من التسويف الحوثي بخصوص تنفيذ اتفاق الحديدة، وأكدت حرص الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي على السلام. وقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، خلال لقائه المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، في الرياض، إن تنفيذ اتفاق الحديدة، يمثل اللبنة الأولى لإرساء معالم السلام وبناء الثقة المطلوبة.



وتحت عنوان "وثائق تكشف تجسس قطر على لاعبين بمنتخب مصر"، كشفت "الخليخ" أن صحفيًا كنديًا من أصول مصرية، أكد أنه يمتلك وثائق تؤكد عمليات اختراق إلكتروني قامت بها قطر لآلاف الحسابات الإلكترونية لشخصيات عالمية، من ضمنها ثمانية من لاعبي كرة القدم المصريين. Advertisements ووفقًا لموقع "ذي دايلي كولر" الأمريكي، أكد محمد فهمي في مقابلة خاصة أنه يقوم بإعداد سلسلة من الأفلام الوثائقية، منها وثائقي سيركز على اختراقات قطر الإلكترونية عددًا من اللاعبين المصريين، والشخصيات البارزة الأخرى. وتناولت "البيان" الشأن ذاته تحت عنوان "فضيحة جديدة.. قطر تتجسس على المنتخب المصري"، حيث أشارت إلى أن تقارير ووثائق نشرتها الصحافة الأمريكية أزاحت الستار عن فضيحة قطرية جديدة، تتعلق بالتجسس على أكثر من 1200 شخصية دولية من أصحاب النفوذ، إلى جانب سرقة رسائل بريد إلكتروني تخص 8 من لاعبي كرة القدم المصريين وغيرهم من الشخصيات البارزة، بهدف ابتزازهم وإسكاتهم إن كانوا من معارضي النظام القطري أو إغرائهم للانضمام إلى منتخب الدوحة في حال كانوا من اللاعبين، ما يوجه رسالة تحذير للعالم قبل انطلاق مونديال 2022. وحول تطورات الأوضاع السورية، أفادت "الإمارات اليوم" بأن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعان أمس، خروج نحو 500 من المدنيين المتبقين في جيب تنظيم "داعش" بريف دير الزور الشرقي بشرق سورية، فيما وقع انفجار على الجانب السوري من معبر باب السلامة على الحدود التركية السورية.

وقال المرصد السوري، في بيان صحفي إن دفعة جديدة من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، من جنسيات مختلفة روسية وألمانية وفرنسية وتركية وشيشانية، تمكنوا من الوصول نحو مناطق «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وتحت عنوان "مؤتمر وارسو يضيق الخناق على إيران وتهديداتها للسلام الدولي" تناولت "الخليج" المؤتمر الدولي حول الاستقرار في العالم، الذي ينطلق في العاصمة البولندية وارسو اليوم، الذي سيركز بشكل خاص على التهديدات النووية والصاروخية الإيرانية في الشرق الأوسط، وتمويلها أعمال التخريب والإرهاب في العالم. كما تركز مناقشات المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة على كيفية حل القضايا الأمنية والسياسية، وإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الشهر الماضي عن المؤتمر الذي يستمر يومين، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية من حول العالم سيأتون إلى بولندا للتعامل مع مسألة "نفوذ (إيران) المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط. وسيشكل التجمع مناسبة لاستعراض وحدة الصف كرد قوي على نظام إيران، الذي يحتفل هذا الأسبوع بمرور 40 عامًا على إطاحة الشاه محمد رضا بهلوي.

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