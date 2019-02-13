انت الان تتابع «أمطار وأتربة».. الأرصاد تحذر من طقس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل على شمال البلاد، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية وعلى مناطق من الوجة البحرى والقاهرة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شرقية إلى شمالية غربية. خلوا بالكم: 10 نصائح لمواجهة الطقس السيئ: درجات الحرارة