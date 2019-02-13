شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس «الصحفيين» يدين طرد محافظ الدقهلية لمصور «المصري اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، السلوك المشين الذي قام به محافظ الدقهلية، كمال جاد شاروبيم، بعد أن قام بطرد الزميل محمود الحفناوي، مصور «المصري اليوم» بالدقهلية، من التغطية الصحفية للقاء المحافظ بالمواطنين.

Advertisements

وقال «بدر» إن محافظة الدقهلية ليست عزبة يديرها المحافظ كما يريد، مضيفاً أن منع الصحفيين من ممارسة أعمالهم جريمة يعاقب عليها القانون، موضحاً: «لن نسمح بإهانة الصحفيين تحت أي ظرف».

وطالب «بدر» الزملاء الصحفيين في محافظة الدقهلية بمنع نشر اسم وصور المحافظ في الصحف والمواقع الإلكترونية، ومقاطعة كل أخباره حتى يتقدم باعتذار واضح عن فعله المشين.

وكشف «بدر» عن إعداد مذكرة تُعرض على مجلس النقابة للمطالبة بإصدار قرار يمنع نشر اسم وصور المحافظ ودراسة إمكانية تقديم بلاغ ضده للنائب العام.