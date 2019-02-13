شكرا لقرائتكم خبر عن سفير باراجواي ومحافظ أسيوط يبحثان سبل التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، السفير السديس مورا روداس سفير بارجواى بالقاهرة، لبحث تفعيل سبل التعاون في مجالات التنمية بين الجانبين وجذب استثمارات جديدة في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بدولة باراجواي والتبادل التجاري المشترك بين الجانبين.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية الموارد الاقتصادية والبشرية التي تذخر بها المحافظة وخاصة بعض المحاصيل الزراعية التي تتميز بها أسيوط ومنها الرمان والموالح والنباتات العطرية والزيوت، مشيرًا إلى ضرورة التعاون في مجالات تنمية الثروة الحيوانية والزراعية وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

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وأشار سفير باراجواى إلى أهمية النهوض بالمحافظة اقتصاديا ووضعها على خريطة السياحة العالمية والسعي لتحقيق نهضة شاملة وجذب استثمارات جديدة في جميع القطاعات.

وأوضح سفير باراجواي إلى إقامة منطقة تجارة حرة بمصر لتقوية حركة التجارة بين البلدين، معبرا عن سعادته لزيارة المحافظة ومقابلة محافظ أسيوط وبدء جولة سياحية بالمحافظة يبدأها بزيارة مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والذي يعد من أكبر المشروعات التنموية بالمحافظة وبصعيد مصر.

وقدم سفير باراجواى للمحافظ كتاب تاريخ باراجواى تعبيرًا عن سعادته بزيارته الثانية للمحافظة منذ عام 2016، كما قدم المحافظ الدرع التذكاري للمحافظة للسفير تقديرًا لزيارته.

حضر استقبال السفير كلً من المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد.