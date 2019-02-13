شكرا لقرائتكم خبر عن «مطرانية البحر الأحمر»: إقامة صلوات الجناز على أسقف المحافظة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، الأربعاء، إقامة صلوات الجنازة على روح الأنبا ثاؤفيلس، أسقف المحافظة، الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس بالكنيسة البطرسية.

كانت المطرانية قد أعلنت وفاة الأنبا ثاؤفيلس أسقف البحر الأحمر عن عمر ناهز 77 سنة قضى منها أكثر من 43 سنة راهبًا وأسقفًا.

ولد الأب الأسقف المتوفى في إبريل عام 1942، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة عين شمس عام 1967، ثم ترهب في دير السريان بوادى النطرون عام 1975 باسم الراهب أغناطيوس السرياني، وسيم قسا في 1978، ورسم قمصا في 1980، انتُدِب للخدمة ككاهن للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا بين عامي 1982 و1988، وعينه مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث أسقفا للبحر الأحمر في 14 يونيو عام 1992 بعد أن صارت البحر الأحمر إبراشية مستقلة بعد فصلها عن إبراشية قنا عقب وفاة الأنبا مكاريوس مطران قنا السابق.