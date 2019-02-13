شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال والأتربة الخميس.. والقاهرة 16 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الخميس، أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء، تصل لحد العاصفة على بعض المناطق مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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والطقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «11- 16»، إسكندرية «8 – 15»، قنا «9 – 20»، الأقصر «10 – 21»، أسوان «11– 22».